6 خطوات تجعلك تعود للعمل بنشاط بعد إجازة عيد الفطر

مع انتهاء موسم الأعياد والعودة إلى العمل، ربما قد تشعر بالخمول، وبشيء من البلادة في التفكير، حيث لا تستطيع أن تقوم بتجميع الأفكار في عقلك كما كنت تفعل من قبل، وذلك يعني أن طاقة عقلك قد نفذت، وفيما يلي نقدم لك بعض الخطوات التي ستساعد على شحن طاقة عقلك من جديد، حتى تكون قادرا على العودة إلى عملك بكل نشاط، وذلك كما ذكرت في موقع هيلث لاين.

1. اهتم بالتغذية

يستمد عقلك الطاقة من الأطعمة التي تتناولها، تماما كما تفعل بقية أعضاء الجسم، ولذلك يجب أن تحصل على العناصر الغذائية الصحيحة، مثل الأسماك الدهنية وهي التونة والسلمون، المكسرات وخاصة الجوز، الخضار ذات الأوراق الداكنة مثل الجرجير والسبانخ، الكيوي والحمضيات، الخبز، البيض واللبن والجبن، والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي، ولا تنسى تناول كوب من الماء خلال فترات دورية من اليوم، لأن عقلك يحتاج أيضًا إلى الماء.

2. ناول كوب من القهوة أو الشاي

إذا كنت تحاول إعادة تشغيل عقلك للعمل مرة أخرى، تناول جرعات معتدلة من الكافيين، فهي ستساعدك على ذلك، فوفقًا لبحث تم إجراؤه عام 2016م، يساعد ما بين 40 و 300 ملليجرام من الكافيين على تحسين اليقظة والانتباه، وتعزيز سرعة رد الفعل، كما يساعد أيضا على التركيز وقت اتخاذ القرارات الهامة وتعزيز الذاكرة.

ولكن قبل أن تشرب الكافيين، انتبه لأنه قد يحرمك من النوم، ولذلك تناوله بكميات معتدلة، وفي وقت الصبح، حتى لا تصاب باضطرابات النوم.

3. قم من على مقعدك وتحرك

إذا شعرت بأنك لا تستطيع التفكير، قم وتحرك قليلا، فوفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، التمرينات الرياضية تفيد جسمك وعقلك أيضًا، فممارسة التمرينات الرياضية بانتظام يؤدي إلى تحسين المزاج، وتعزيز الذاكرة، وذلك لأنها تؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى عقلك، كما تحفز إفراز مواد كيميائية مهمة في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، وبالتالي تحسن قدرتك على الاستمرار في مهماتك.

4. قم بتجربة المكملات الغذائية

تساعد المكملات الغذائية على تحسين الطاقة العقلية، خاصة المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين ب 12، الكركمين، المكون الرئيسي في الكركم، والأحماض الدهنية أوميجا 3، وفوائد المكملات الغذائية طويلة الأجل، فتحتاج إلى تناول جرعات منتظمة منها حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

5. تأمل

ممارسة التأمل بشكل منتظم، سيؤدي إلى إعادة شحن طاقتك العقلية، كما أنه له العديد من الفوائد الأخرى، فهو يؤدي إلى تدفق الدم في الدماغ، مما يتسبب في إعطاءك قدرة أكبر على التركيز، زيادة الوعي، وتحسين المزاج، بجانب خلق مساحة هادئة لعقلك للراحة والانتعاش.

6. قم بتغيير المشهد الذي تنظر إليه

الشعور بالملل من الممكن أن يستنزف طاقتك العقلية، ولذلك قم بتغيير موقعك لمدة 20 دقيقة كلما شعرت بالملل وعد للعمل مرة أخرى، ومن أفضل الأماكن التي تساعد على تحسين المزاج والتركيز هي الأماكن التي تتواجد بها الشمس، فيمكنك أن تحصل على جولة سريعة أمام مبنى العمل لمدة 10 دقائق ثم تصعد لتواصل عملك مرة أخرى، وستشعر بالفارق بالتأكيد.