تباين أعداد الإصابات جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم /الخميس/ حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 376 إصابة جديدة وتعافت 356 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 565 ألفا 516 حالة، بالإضافة لعدم تسجيل أية وفاة.



وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 196 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 899 ألفا و637 حالة وتعافى 301 حالة ليصل إجمالي المتعافين 883 ألفا و461 حالة، بالإضافة لعدم تسجيل أية وفاة ليبلغ عدد الوفيات 2302 حالة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة وتماثل 146 شخصًا للشفاء، موضحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بعموم المحافظات.