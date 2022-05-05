أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تهتم بالحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع جميع الدول وخاصة المجاورة.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس-إن روسيا تهتم ببيئة خارجية خيرة، والحفاظ على حسن الجوار والتعاون البناء مع الجميع، ولكن في المقام الأول مع الدول المجاورة والمتجاورة .

وأضاف: لا يسعنا إلا أن نكون مبتهجين بأن لدينا علاقات استراتيجية مع جميع دول آسيا الوسطى، وعلاقات تحالف مع الأغلبية، لافتا إلى أن (موسكو) بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع دول اسيا الوسطي، تنفذ برنامجا زاخرا من الفعاليات مع دول آسيا الوسطى، مشيرا الى أنه تم قطع شوط طويل على مدى السنوات الماضية وتم الاعتماد في العمل المشترك دائما على روابط الصداقة التاريخية التي توحد الشعوب وتقاليد غنية من الدعم المتبادل والثقة والاحترام .

ونوه الى أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول آسيا الوسطى تتطور بشكل ديناميكي بغض النظر عن تقلبات الوضع الجيوسياسي، لافتا في هذا السياق إلى أن حجم التجارة مع جميع دول المنطقة تقريبا آخذ في الازدياد، موضحا أن قوامها بالإضافة إلى المواد الخام، يضم المنتجات الصناعية الزراعية والكيميائية والبتروكيماويات والأدوية والمعادن والسيارات والهندسة الميكانيكية.