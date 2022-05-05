محافظ أسوان: السيطرة على حريق محدود بالقرب من إحدى الجزر النيلية

تابع محافظ أسوان أشرف عطية، جهود احتواء تداعيات حريق محدود أندلع بالقرب من إحدى الجزر النيلية غرب مدينة أسوان.



وأعطى محافظ أسوان - وفقًا لبيان اليوم الخميس - توجيهاته إلى الجهات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل الفوري، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات والدفع بعبارات الوحدة المحلية لنقل سيارات وماكينات الإطفاء النقالي وطلمبات ضخ المياه، مما ساهم في احتواء الحريق والسيطرة عليه دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، موضحًا أنه جار حصر التلفيات بموقع الحريق من قبل الجهات المختصة.



وفي سياق متصل، أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه يتم تسليم الأحصنة التي يتم مصادرتها من الشوارع وخاصة بطريق كورنيش النيل، إلى أصاحبها عقب سداد الغرامات المالية المقررة، مطالبة بعدم الانجراف وراء مروجي الشائعات والذين رددوا بأنه يتم قتل الأحصنة المصادرة والتي يتم ضبطها في الشوارع.



وأوضحت الوحدة المحلية أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فإنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه الشكل الجمالي للمدينة السياحية، حيث تم التنسيق لتخصيص موقع لإقامة حضانة لجمع أي خيول شاردة عن أصحابها داخل شوارع المدينة تتوافر فيه مقومات الرعاية الغذائية والبيطرية لحين الانتهاء من بناء حضانات للخيول، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع غرامة مشددة مقابل تسليم الخيول لأصحابها بواقع 25% من قيمتها في السوق مع توقيع إجراء تحليل المخدرات وتحويل المخالفين منهم للنيابة العامة.