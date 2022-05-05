إزالة 17 تعديا بمساحة 1394 مترا بنطاق 7 مراكز في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة بالمخالفة والمواد المستخدمة ي البناء.

وأوضح آمنة، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية أمس الأربعاء، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ في المهد بإجمالي مساحة بلغت 1394 مترا منها حالات بمركز أبو حمص بمساحة 350 مترا وثلاثة تعدياات بمساحة 326 مترا بالمحمودية وحالة تعدٍ بمساحة ٢٠٠ متر بإيتاي البارود و4 تعديات بمساحة 192 مترا بحوش عيسى وحالتي تعدٍ بمساحة 190 مترا بكفر الدوار، وحالتي تعدٍ بمساحة 220 مترا بأبو المطامير.

وقال المحافظ، إننا نعمل وفق محورين أساسيين، الأول: إزالة التعديات الجديدة في مهدها على الفور، الثاني: إزالة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.