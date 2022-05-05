إستونيا: سنمتلك أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى بحلول عام 2025

أعلن المركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية اليوم الخميس أن إستونيا ستمتلك أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى بحلول عام 2025 ، بينما سيتم الإعلان عن المشتريات هذا الشهر.



ونقلت صحيفة "إيه آر آر" الإستونية عن مدير الاتصالات في المركز بريت سوسار قوله إن "العمل التحضيري بدأ في عام 2020 ، وحتى اليوم كنا على اتصال بسبعة مفاوضين من عدة دول".



وأضاف أنه سيتم الإعلان عن سعر الشراء في يوليو المقبل، بعد خطة شراء مفصلة سيتم وضعها من قبل المركز، كما ستجرى مفاوضات أولية تشمل مزودي الحلول الذين يفون بمتطلبات إستونيا.



وستوفر الأنظمة عندما تكون جاهزة قدرات مضادة للطائرات، وإلى حد ما خيارات درع دفاعي مضاد للصواريخ أيضًا.



وكانت إستونيا قد وافقت على حزمة تمويل دفاعي إضافية بقيمة 600 مليون يورو، لتشمل أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى.