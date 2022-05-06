مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو لاحترام استقلالية الأجهزة القضائية

أكد العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن احترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه في جميع النظم الدستورية وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.



وقال أبو هاجة - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحديث في قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخرًا بضمان من قبل النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي ولا يتسق مع سير العدالة.



وأضاف أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع النشر في القضايا أثناء سير التحقيقات فيها حتى الفصل النهائي، موضحا أن القضية الآن أمام الأجهزة العدلية ومن الأصلح النأي بها عن التعاطي السياسي والإعلامي.