مبعوث بوتين بعد لقاء وفد حركة حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين.



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقاء وفد حركة حماس، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس، أن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى استقرار الأوضاع حول القدس.



وقال بوغدانوف: «موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا في المستقبل القريب».



وأضاف: «نحن نجري اتصالات نشطة مع مختلف القوى الفلسطينية. لقد كان لدينا بالفعل عدة وفود هنا. ونحن في انتظار المزيد من الوفود من حركة فتح ومن منظمات أخرى، يجب أن تصل قريبا، ومن المتوقع زيارتهم في الصيف».



وعما إذا كان قد تمت خلال اللقاء الدعوة إلى خفض التصعيد حول القدس، قال بوغدانوف: «نعم، بالطبع».