حجوزات «إير بي إن بي» تسجل رقما قياسيا في الربع الأول

أفادت منصة "إير بي إن بي" بأنها شهدت تسجيل أكثر من 100 مليون حجز خلال الربع الأول من هذا العام، وهو رقم قياسي للشركة يبرز التحول منذ الضرر الذي لحق بها في الأشهر الأولى من الجائحة.

وسجلت منصة المشاركة المنزلية عائدات بلغت 5ر1 مليار دولار، بزيادة 70% مقارنة بالعام السابق.

وتمثل الإيرادات، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن الشركة، زيادة بنسبة 80% عن نفس الربع من عام 2019، أي الربع الأخير قبل تضرر أعمالها من الوباء.

وقالت "إير بي إن بي" في خطاب إلى المساهمين إن نمو الإيرادات كان مدفوعا بزيادة الحجوزات، فضلا عن "القوة المستمرة" في متوسط الأسعار اليومية.

وأوضحت الشركة أن متوسط المعدلات اليومية في الربع الأول بلغ 168 دولارًا، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، أي فترة ما قبل الجائحة، و5% مقارنة بالربع الأول من العام 2021.