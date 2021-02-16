كلوب ينافس جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة مدرب شهر أبريل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

يتنافس الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على جائزة مدرب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر أبريل في البريميرليج، تواجد أيضًا الثنائي توماس فرانك مدرب برينتفورد و مايك جاكسون مدرب بيرنلي.

يُذكر أن فريق مانشستر سيتي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، قبل ختام منافسات المسابقة بـ 4 جولات كاملة، فيما يتواجد فريق ليفربول بـ المركز الثاني برصيد 82 نقطة.