رئيس وزراء بولندا: جمعنا أكثر من 6 مليارات يورو مساعدات لأوكرانيا

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي، إنه تم جمع أكثر من 6 مليارات يورو مساعدات لأوكرانيا، خلال مؤتمر وارسو للمانحين.



وأكد موراوسكي - خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال مؤتمر المانحين في العاصمة البولندية وارسو، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن مؤتمر المانحين يظهر مقدارا كبيرا من التضامن بين الدول الغربية للعمل على توفير الدعم والمساعدات لأوكرانيا من أجل إيجاد مستقبل حر لأوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا يجب أن تٌمنح بأسرع ما يمكن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأن هذا أمر هام للشعب الأوكراني من أجل الحفاظ على روحهم القتالية ومعنوياتهم".



وأشار إلى أن حجم الدمار الذي ألحقته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كبير جدا، مشددا على ضرورة تضامن الدول الغربية من أجل إنهاء هذه العملية العسكرية.