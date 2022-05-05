نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بدعم الإمارات المتواصل لليمن

أشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لليمن بشكل عام، ومحافظة حضرموت بشكل خاص، والتي كان آخرها عقد الدورات التنشيطية لأفراد الأمن بشكل منتظم، وتقديم 150 دراجة نارية، الى إدارة الأمن والشرطة.



وأثنى البحسني - في تصريح اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على ما قدمته الإمارات عقب عملية تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الارهابية، ودورها في عملية البناء وإعادة التأهيل، والدعم اللا محدود الذي طال محافظة حضرموت، من خلال تخصيص برنامج إعادة التأهيل الذي استمر لمدة عام كامل، ودعم بناء المقرات والمراكز الأمنية وإعادة تأهيلها وتأثيثها وتزويدها بأجهزة الاتصالات والحاسوب، تزويد قوات الأمن والشرطة بمعدات وصلت إلى أكثر من 276 آلية وسيارة.



وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن إدارة الأمن والشرطة حظيت باهتمام كبير، تمثل في إعادة تأهيل هذه الإدارة بعد عملية التحرير، وجعلها على مستوى عالٍ من التدريب والجاهزية وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، بمساندة ودعم من دول التحالف العربي وخصوصًا الإمارات، مشددا على أهمية أن تكون أجهزة الأمن والشرطة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خلل أمني في المحافظة.