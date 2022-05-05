واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 ألفا و35 إصابة و5 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفا و402 حالة والوفيات إلى 886 حالة.

وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 29 ألفا و754 إصابة و211 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و52 ألفا و767 حالة، والوفيات 4 آلاف و150 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و790 إصابة جديدة و54 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و300 ألف و614 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و917 حالة، وفقا لصحيفة بانكوك بوست التايلاندية.

وفي نيوزلندا، سجلت وزارة الصحة 8 آلاف و697 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 969 ألفا و959 إصابة، وإجمالي الوفيات 774 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 914 ألفا و741 حالة.

وفي روسيا، سجلت 5011 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و211 ألفا و178 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 376 ألفا و560 حالة وفاة بعد تسجيل 139 حالة جديدة أمس.

وفي النمسا، سجلت 5 آلاف و755 إصابة و22 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و166 ألفا و759 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و222 حالة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و305 إصابات وحالتي وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و666 ألفا و751 حالة، والوفيات 43 ألفا و49 حالة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3275 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 43 مليونا و91 ألفا و393 حالة، كما تم تسجيل 55 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 523 ألفا و975 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1054 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و458 ألفا و835 إصابة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و567 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و211 إصابة جديدة و4 وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و910 آلاف و386 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 40 ألفا و194 حالة.

وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 912 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و998 ألفا و909 إصابة، و29 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 116 ألفا و99 حالة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 622 إصابة و3 وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 823 ألفا و732 حالة، والوفيات 5 آلاف و780 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 685 إصابة و21 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و897 ألفا و528 حالة والوفيات إلى 65 ألفا و540 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 553 إصابة و9 وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات مليونًا و783 ألفا و906 حالات، والوفيات 19 ألفا و952 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 435 إصابة و6 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و158 ألفا و354 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و683 حالة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 491 إصابة و109 وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و686 ألفا و484 حالة، والوفيات 56 ألفا و879 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 412 إصابة و19 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و47 ألفا و741 حالة، والوفيات 156 ألفا و340 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 360 إصابة و13 وفاة مما يرفع إجمالي الوفيات في البر الرئيسي الصيني إلى 5141 وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 321 إصابة و5 وفيات ليبلغ إجمالي الإصابات مليونًا و205 آلاف و717 حالة والوفيات إلى 9333 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 228 إصابة و7 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و224 ألفا و56 حالة والوفيات إلى 141 ألفا و145 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 186 إصابة وحالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات مليونًا و59 ألفا و185 حالة، والوفيات 9 آلاف و111 حالة.

وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 167 إصابة و5 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92 ألفا و475 حالة والوفيات إلى 708 حالات.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات مليونًا و528 ألفا و624 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات ثابت عند الـ30 ألفا و372 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 15 إصابة جديدة ولم تسجل أية وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 978 ألفا و899 حالة، والوفيات 11 ألفا و951 حالة.

وفي أوزبكستان، تم تسجيل 15 إصابة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و651 حالة، ويقف إجمالي الوفيات عند 1637 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و566 حالة، كما سجلت البلاد 60 حالة تعافٍ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و291 ألفا و187 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة 4 إصابات جديدة ولم تسجل أية وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 178 ألفا و905 حالات والوفيات 7 آلاف و684 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و952 ألفا و747 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و127 حالة.