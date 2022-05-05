أفاد مصدر من الحماية المدنية التونسية، لإذاعة «موزاييك»، اندلاع حريق في إحدى غابات الحامة، اليوم الخميس، في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأتت النيران على العشرات من أشجار النخيل، وسط تخوفات من انتشارها إلى المنازل المجاورة، مع اقتراب النيران من المناطق السكنية.

وحسب نفس المصدر فإن شاحنتي إطفاء قد توجهتا إلى مكان الحريق، قائلًا إن كل الوسائل في حالة تأهب للدعم والإسناد، إن تطلب الأمر تعزيزا.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء التونسية «وات»، أن أعوان الحماية المدنيّة بالحامة وقابس، يعملون على إخماد الحريق الذي امتد على مساحة شاسعة، تتجاوز الهكتارين، منوهة إلى أن الرياح القوية التي تشهدها المنطقة ساهمت في توسّعه، مما زاد من صعوبة مهمة الأعوان.