اعتقال رجل صيني اسمه «ما» يكبد أسهم علي بابا خسائر بـ26 مليار دولار خلال دقائق

انخفضت أسهم شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني الذي شارك في تأسيسه جاك ما، المدرجة في هونج كونج بما يصل إلى 9.4٪ أول أمس الثلاثاء بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن فردًا يُدعى "ما" في مدينة هانجتشو- حيث يقع مقر علي بابا- تم اعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وبحسب قناة CCTV الصينية الحكومية، وُضِع المشتبه به تحت "إجراءات إجبارية" بتاريخ الـ25 من أبريل للاشتباه في "التواطؤ مع قوى خارجية معادية للصين" وذلك بهدف "التحريض على الانفصال" و"التحريض على تقويض سلطة الدولة".

هذا التقرير المؤلف من جملة واحدة، والذي تم التقاطه بسرعة من قبل وسائل الإعلام الحكومية الأخرى وتنبيهات عبر منصات الأخبار الصينية، أثار حالة خوف دفع بعمليات بيع في هونج كونج، مما أدى إلى محو ما يقدر بنحو 26 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة علي بابا في غضون دقائق، بحسب سي إن إن عربية.

وسارع هو شيجين، رئيس التحرير السابق لصحيفة غلوبال تايمز القومية المملوكة للدولة، إلى توضيح أن التقرير كان مضللًا لأن اسم "ما يون" المشتبه به المعني يتكون من ثلاثة أحرف، في حين يتكون اسم جاك ما الصيني، من حرفين فقط. (قامت CCTV لاحقًا بتحديث تقريرها الأصلي بهدوء لتتوافق مع تقييم هو).

ولتبديد المزيد من المخاوف، ذكرت جلوبال تايمز أن الرجل المتهم ولد في عام 1985 في ونتشو (بينما ولد جاك ما في عام 1964 في هانجتشو) وعمل كمدير لأبحاث الأجهزة وتطويرها في شركة لتكنولوجيا المعلومات.