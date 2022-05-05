كوريا الجنوبية تسجل 42 ألفا و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أقل من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وذلك وسط تسجيل حالات الإصابة اتجاها هبوطيا.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، بأنه تم تسجيل 42 ألفا و296 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17 مليونا و438 ألفا و68 إصابة.

وأشارت إلى أنه - خلال الفترة نفسها - تم تسجيل 79 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا 158 وفاة.