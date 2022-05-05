انتشال سيدة على قيد الحياة بعد 132 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار وسط الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم /الخميس/ بأن رجال الإنقاذ في وسط البلاد انتشلوا سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى انهار جزئيا قبل ستة أيام تقريبا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذه السيدة تعد الناجية العاشرة من الكارثة التي وقعت بمدينة "تشانجشا" والتي قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل ومازال عدد غير معروف ربما العشرات في عداد المفقودين.



وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم إنقاذ هذه السيدة بعد حوالي 132 ساعة من انهيار الجزء الخلفي من المبنى المكون من ستة طوابق بشكل مفاجئ في 29 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها كانت واعية ونصحت رجال الإنقاذ بكيفية إخراجها دون التسبب في مزيد من الإصابات لها.



وقد استخدمت فرق الإنقاذ الكلاب والأدوات اليدوية وكذلك طائرات بدون طيار وأجهزة كشف الحياة الإلكترونية في عمليات البحث عن المفقودين جراء الحادث.



وبحسب ما ورد، فإن جميع الناجين في حالة جيدة بعد تلقيهم العلاج في المستشفى.. وقد تكون الأمطار المتقطعة خلال الأيام الأخيرة قد زادت من فرصهم في البقاء على قيد الحياة دون طعام أو ماء.



يشار إلى أنه غالبا ما يتم إلقاء اللوم على ضعف الالتزام بمعايير السلامة بما في ذلك الإضافة غير القانونية للأرضيات الإضافية وعدم استخدام قضبان حديد التسليح في مثل هذه الكوارث.