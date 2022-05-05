تعديل وزاري في بونتلاند الصومالية في ظل خلاف بين الرئيس ونائبه

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قال بيان أصدره مكتب أحمد كراش نائب رئيس ولاية بونتلاند المتمتعة بشبه حكم ذاتي والغنية بالنفط، إنه تم تعيين عبد الرزاق مري حسن كوزير جديد للمالية في إطار تعديلات وزارية.

وأضاف البيان أنه تم تعيين احمد حاج إبراهيم وزيرا للأمن بينما تم تعيين عبد الغني حاشي وزيرا للداخلية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

كان رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني المتواجد حاليا في مقديشو كمرشح لرئاسة الجمهورية قد أعلن سابقا أن الخطوات التي يتخذها نائبه أحمد كراش غير قانونية، ولن تكون سارية المفعول.

وتصاعد الخلاف بين سعيد دني ونائبه كراش بعد إعلان دني نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية مع الاحتفاظ بمنصبه رئيسا لبونتلاند، وقد أعلن نائبه أحمد كراش أن الدستور يسمح له بتولي مهام الرئيس بعد مغادرته بونتلاند وبدء حملته الانتخابية في مقديشو.

وبحسب موقع الصومال الجديد، فإن الوزراء الذين تم تعيينهم حلوا محل وزراء مقربين لرئيس بونتلاند.