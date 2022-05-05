تعاون بين تونس والإمارات في مجال حماية التراث الثقافي

التقت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي اليوم /الخميس/ مع رئيس معهد الشارقة للتراث بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالعزيز المسلم؛ لبحث سبل التعاون الثنائي بين المعهد الوطني التونسي للتراث ومعهد الشارقة للتراث في مجال حماية التراث الثقافي المادي وغير المادّي والتراث المغمور بالمياه.

واستعرضت وزيرة الثقافة التونسية - خلال اللقاء - السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لحماية التراث الثقافي والطبيعي بالجمهورية التونسية، مؤكّدة حرصها على تعزيز علاقات التواصل مع المنظمات العالمية والمؤسسات العربية والإقليمية، بما في ذلك معهد الشارقة للتراث؛ سعيا إلى تحقيق مبدأ التعاون المشترك في المجال التراثي.

من جانبه، قدّم الدكتور عبد العزيز المسلّم أبرز مكوّنات معهد الشارقة للتراث وأقسامه ومختلف إداراته ودوره في حماية التراث الثقافي في الوطن العربي، معربا عن رغبته في التّعاون مع مختلف المصالح المعنية بقطاع التراث الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية لبناء علاقات ثنائية؛ من شأنها أن تساهم في تطوير النهج المعرفي والفكري الذي تمّ تبنيه بخصوص هذا المجال.