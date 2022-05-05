بدء التحضيرات لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان

عرض وزير السياحة اللبناني وليد نصار، على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التحضيرات القائمة لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان يومي 12 و13 يونيو، وعلى المسودة الأولية لبرنامج الزيارة.

وقال الوزير في تصريح بعد اللقاء: "إننا في صدد عقد اجتماعات تحضيرية مع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، قبل الإعلان عن تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للزيارة، والانتقال إلى بدء التحضيرات العملانية لفاعلياتها، في انتظار التوافق النهائي مع الكرسي الرسولي على برنامج الزيارة".

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلنت في إبريل الماضي، أنها تبلغت من الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس، سيزور البلاد في شهر يونيو المقبل.