أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الحاجة إلى عمل أوروبي مشترك للتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال لويجي - في تصريح اليوم الخميس، خلال زيارته للهند - إن بلاده تعمل منذ البداية لصالح ممرات إنسانية يتم تنظيمها في بعض الحالات وفي حالات أخرى لا، وتعمل للوصول إلى وقف إطلاق النار، لكن التزام دولة واحدة لا يكفي، نحتاج إلى عمل مشترك من جانب أوروبا.

وأضاف أنه يجب الاستمرار في العمل لأنه يجب إحياء المفاوضات التي توقفت الآن، مؤكدًا في ذات الوقت أن حكومة بلاده تؤيد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي (السادسة) التي اقترحتها المفوضية.