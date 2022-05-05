بدء الاحصاء السكاني في ألمانيا لأول مرة منذ 11 عاما

من المنتظر أن تجري مكاتب الإحصاء التابعة للحكومة الاتحادية وللولايات في ألمانيا احصاء للسكان اعتبارا من الخامس عشر من أيار/مايو الجاري وذلك لأول مرة منذ 11 عاما.



وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس أن احصاء عام 2022 سيتضمن سؤال أكثر من 30 مليون شخص على مستوى ألمانيا.



ويشمل الاحصاء نوعين من المسح أحدهما للأشخاص والآخر للمباني والشقق.



وسيتم توجيه أسئلة إلى 2ر10 مليون شخص يجري اختيارهم عشوائيا منها ما يتعلق بالاسم والجنس والحالة العائلية والجنسية.



وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن نحو 75% من هؤلاء الأشخاص سيتم توجيه مجموعة موسعة من الأسئلة إليهم مثل السؤال عن المؤهل الدراسي والوظيفة على سبيل المثال.



كما يشمل الاحصاء أيضا نحو 300 ألف شخص يعيشون في دور إقامة أو مساكن مشتركة.



وسيشمل الاحصاء سؤال جميع مالكي وإداريي العقارات السكنية عن عقاراتهم ، وعددهم 32 مليون شخص. ولأول مرة سيتطرق مسح 2022 إلى السؤال عن صافي الإيجار بدون تكاليف إضافية ومدة وسبب شغور المساكن ومصادر الطاقة في أنظمة تدفئة المنازل.



وقال المدير الفني للمشروع التابع للمكتب شتيفان ديتريش:" بذلك نعالج متطلبات البيانات الحالية ونوفر أساسا مهما للبيانات للتخطيط المستقبلي".



وذكر المكتب أن أغلب الإجابات يمكن تقديمها عبر الإنترنت ومن الممكن تقديم جزء منها عبر لقاءات شخصية. وسيتم تحليل الإجابات دون الكشف عن أصحابها ومن المنتظر الانتهاء من عمليات المسح بحلول منتصف أغسطس المقبل.



وجرت العادة أن يتم الاحصاء السكاني كل عشرة أعوام وكان من المفترض أن يجرى في 2021 لكن الموعد تأجل بسبب جائحة كورونا.