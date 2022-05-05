ذكر خبير بارز في الأمن السيبراني أنه ينبغي على الأفراد والشركات التجارية "التخلي عن كلمات السر تماما" والانتقال إلى تكنولوجيا أخرى لحماية المعلومات الشخصية من قراصنة الانترنت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جراهام ويليامز مدير إدارة الهوية والدخول على الانترنت بشركة تاليس الفرنسية لتكنولوجيا الطيران والدفاع قال بمناسبة اليوم العالمي لكلمات المرور اليوم الخميس، إن كلمات المرور "صارت غير آمنة بشكل متزايد" و "أنه يمكن اختراقها بسهولة".

وطالب الخبير السيبراني العاملين في القطاع بالانتقال إلى أشكال أخرى للتسجيل مثل التحقق المؤلف من عدة عوامل - حيث لابد للمستخدمين أن يقدموا طبقة إضافية للتحقق من أجل التسجيل - أو تقنيات البيانات الحيوية مثل مسحات الوجه أو بصمة الأصبع لتحسين الأمان العام للبيانات الشخصية.

وأضاف ويليامز أن هناك قضية رئيسية تتمثل في الاستخدام الواسع النطاق لكلمات سر بسيطة ويكون من السهل تخمينها.

وينصح الخبراء الأشخاض، الذين يعدون كلمة سر، باستخدام مجموعة من ثلاث كلمات فريدة وعشوائية وعدم إعادة استخدامها في عدة حسابات.