الوزراء اللبناني يعقد جلسة عادية اليوم ويبحث استعدادات الانتخابات النيابية

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عادية عصر اليوم الخميس في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

ويترأس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة جلسة المجلس بحضور الوزراء لمناقشة عدد من الملفات أبرزها الاستعدادات للانتخابات النيابية التي تبدأ في الخارج بعد غد الجمعة بـ 10 دول التي تعتمد يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع وتستكمل بالخارج يوم الأحد في الدول التي تعتمده عطلة، فيما تجري الانتخابات بالداخل يوم 15 مايو الجاري.

كما يناقش المجلس العديد من الملفات أبرزها تطورات خطة إصلاح قطاع الكهرباء وعدد من مشروعات القوانين والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتي تأتي ضمن شروط الاتفاق المبدئي الموقع مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين خلال الشهر الماضي.