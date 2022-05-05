الأمم المتحدة: لا نعلم عدد المدنيين الباقين في مصنع آزوف ستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه ليس من الواضح عدد المدنيين الذين بقوا في مصنع "آزوف ستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن دوجاريك وصفه في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم /الخميس/، عملية جمع المعلومات في تلك المنطقة بأنها "صعبة للغاية".

وأوضح المتحدث الأممي أن هذا المصنع يقع في "وسط منطقة حرب نشطة وتم تدمير أجزاء منه"، مشيراً إلى أن "هناك أناس يعيشون في الأنفاق".

وأكد دوجاريك صعوبة الحصول على عدد واضح بشأن المدنيين، قائلاً "من الصعب للغاية بالنسبة لنا الحصول على رقم دقيق، ونحن نواصل العمل في شراكة، بالطبع جنباً إلى جنب، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونتعامل مع أعلى المستويات في كل من أوكرانيا وروسيا لإخراج المزيد من الأشخاص من منطقة ماريوبول بالإضافة إلى مصنع".