علماء الروس يهيئون طائرات مسيرة لمناخ الشرق الأوسط

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هيأ علماء جامعة «سامارا»، طائرات مسيرة تنتجها إحدى الشركات الروسية، للمناخ الحار الذي تتسم به دول الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.

وذكر جهاز الإعلام التابع لجامعة سامارا نقلا عن دميتري أوجلانوف، رئيس أحد مختبرات الجامعة، أن علماء الجامعة وزملاءهم من شركة «AURA»، التي تنتج المروحيات المسيرة للتصدير إلى الخارج، طوروا دورة التبريد لمحرك الطائرات المسيرة الروسية المخصصة للعمل في ظل الطقس الحار.

وأوضح أنهم انتقوا أنسب بارامترات وأمثل شكلين لمروحة دورة التبريد؛ لكي تؤدي عملها دون أعطاب، عندما ترتفع درجة حرارة الجو إلى 60 درجة مئوية فوق الصفر.

كما أنهم صنعوا دورة تبريد متميزة مع مروحة إضافية، تمكّن محرك الطائرة المسيرة من تحمُّل أقسى ظروف المناخ الحار.

وتصدر الشركة المذكورة منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا، وخصوصا إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.