رئيس توجو يرحب بطلب الوساطة بين مالي والمجتمع الدولي

رحب رئيس توجو فور جناسينجبي، اليوم /الخميس/، بطلب الوساطة بين مالي والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك مع المجتمع الدولي.



وأكد وزير خارجية توجو روبرت دوسي - في تصريح أورده موقع "إفريقا نيوز" الكونغولي - أن "الرئيس وحكومته مستعدان لتسهيل حوار مثمر بين مالي والمجتمع الدولي".



يُشار إلى أن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الذي يزور توجو منذ 3 مايو الجاري برفقة مبعوثين خاصين، طلب من الرئيس التوجولي التدخل للوساطة بين بلاده والمجتمع الدولي.



يُذكر أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" التي تعرف بـاسم منظمة "إيكواس" طالبت بإجراء انتخابات في مالي في غضون فترة تتراوح من 12 إلى 16 شهرًا، لكن السلطات المالية رفضت- على الرغم من الضغوط والعقوبات - متعللة بمخاوف أمنية.



وتواجه القوات المالية تمردًا جهاديًا في أجزاء كبيرة من البلاد، وفي عام 2013، انضمت إليهم القوات الأوروبية ولكن لم يتم قمع التمرد بالكامل وامتد إلى الدول المجاورة.