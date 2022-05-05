مطروح: بدء أعمال إنشاءات مأخذ محطة تحلية مياه الشرب الرميلة 4

قال أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن أعمال الإنشاءات بمأخذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، بدأت لتدخل الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بـ65 ألف طن وتصل إلى 130 ألف طن في اليوم.

وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح، أن محطات الرميلة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن يوميا، ليصل بذلك إجمالي إنتاج محطات منطقة الرميلة إلى 125 ألف طن يوميا من مياه البحر المحلاة.

بالإضافة إلى عمال نقل خطوط توصيل مياه الشرب الجاري الانتهاء منها بقطاع الساحل الشمالي؛ بسبب توسعات المحور الدولى الساحلي، والمقرر لها قبل نهاية شهر مايو الجاري، لتنتهي بذلك شكاوى المواطنين بمحافظة مطروح من نقص المياه.

وأشار إلى وصول 5 سيارات لنقل المياه، من إجمالى 15 سيارة؛ لتلبية احتياجات الأهالي من المياه، لحين الانتهاء من الأعمال الحالية.