اختراق حساب هيئة البث الإسرائيلية وتغيير شعارها لـ«هنا العدو الصهيوني»

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باختراق أحد الحسابات الرسمية لهيئة البث الإسرائيلية «قناة كان» وبث رسائل مؤيدة لإيران.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري «سروجيم»، صباح اليوم الخميس، أن أحد الحسابات الرسمية لهيئة البث الإسرائيلية، والمعروفة باسم قناة «كان» تم اختراقه وبث رسائل مؤيدة لإيران.

وأكد الموقع الإلكتروني أن الإيرانيين وراء اختراق هذا الحساب، خاصة بعد نشر ترويج للعلم الإيراني، وبث دعاية أو رسائل مؤيدة لإيران، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ومن بين الكتابات التي تم نشرها على الحساب الرسمي على «تويتر» لقناة «كان» العبرية ما قيل فيه إن «قناة العدو الصهيوني لا تستطيع بث مسلسل يحتقر عاصمتنا».

وغيّر مخترقون إيرانيون الشعار الخاص بهيئة البث الإسرائيلية إلى «هنا العدو الصهيوني»، كما غيروا الرمز إلى العلم الإيراني، أيضا، وقالوا: «لا يمكن لقناة العدو الصهيوني بث الليلة مسلسل يحتقر عاصمتنا طهران، وأرضنا المقدسة! سندمر اليوم شركة الكهرباء الخاصة بكم!».

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن إيران حاولت مرات عديدة تجنيد مواطنين إسرائيليين للقيام بعمليات تجسس، وذلك عبر استغلال نقطة ضعف خطيرة في إسرائيل.

وحسب صحيفة «هآرتس»، يبدو أن المخابرات الإيرانية قد حددت نقطة ضعف رئيسية لدى الجانب الإسرائيلي، وهي أن شبكة الإنترنت الإسرائيلية حرة جداً، وأن الإسرائيليين يسعدون بالدردشة مع أي شخص تقريباً عبر الإنترنت.

وكان جهاز «الشاباك» الإسرائيلي قد أعلن يوم الاثنين، إحباط محاولة إيرانية لاستغلال شبكة الإنترنت لتجنيد مواطنين إسرائيليين للقيام بعمليات تجسس.

وأوضح أن الإيرانيين أنشأوا حسابات مزيفة على الإنترنت (أحدها كان لسيدة، وآخر كان لرجل)، وطلبوا من المستهدفين الإسرائيليين جمع المعلومات الاستخباراتية، مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة.

وأشار إلى أن الإيرانيين كانوا لا يعلمون أن حسابهم المزيف كان يتواصل مع حساب شخصي مزيف أيضاً يقف وراءه الشاباك، بحسب صحيفة «هآرتس».