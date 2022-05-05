استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و969 ألفا و194 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و207 حالات.

وفي نيبال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 978 ألفا و884 إصابة، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 11 ألفا و951 حالة.

وفي مالطا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 158 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 92 ألفا و308 إصابات، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 703 حالات.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1184 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و124 ألفا و762 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و856 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و952 ألفا و743 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و127 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 313 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و205 آلاف و396 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و328 حالة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 589 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و8 آلاف و143 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و13 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 93 إصابة وصفر وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 103 آلاف و488 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8527 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 30 وفاة و 6170جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألفا و407 حالات وفاة وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين 808 آلاف و368 إصابة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 3 حالات إصابة واحدة، وصفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و 588 إصابة، والوفيات إلى 9709 حالات وفاة.

وسجلت كينيا 10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و806 مصابين ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5649 حالة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل87 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 142 ألفا و166 حالة وتستقر الوفيات عند 96 حالة.

وفي إيطاليا، أظهرت البيانات الإيطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (4 مايو) تسجيل 152 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و47 ألفا و49 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس. وبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) 16 مليون و633 ألفا و911، توفي منهم 164 ألفا و41.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 8 آلاف و15 حالات إصابة و32 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و335 ألفا و550 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و284 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1098 حالة وفاة، و78 ألفا و697 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد من توفوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 175 ألفا و546 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 90 ألفا و523 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة في البرتغال تسجيل 119 حالة وفاة، و57 ألفا و267 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة القبرصية تسجيل 9 حالة وفاة، و3786 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1015 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 470 ألفا و319 حالات إصابة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأربعاء/ أنه تم تسجيل 3 آلاف و205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و88 ألفا و118 حالة. وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 523 ألفا و920 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 19 ألفا و509 حالات .. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و544 ألفا و689 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2802 شخص خلال ال24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم، تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.165.026 حالة. وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 3951 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.480.289 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020. وأضاف البيان بانه لم تسجل أي حالة وفاة الفيروس ليستقر العدد الإجمالي في 16.069.