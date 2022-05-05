إصابة نجم برنامج المواهب البريطاني بالشلل

أصيب جوناثان غودوين، نجم برنامج "المملكة المتحدة تمتلك المواهب"، الشهير، بالشلل حسب ما قالت خطيبته، الممثلة أماندا أبينغتون.

وأكدت أماندا أنه شارف على الموت مرتين منذ الحادث الذي تعرض له العام الماضي أثناء تجارب الأداء في برنامج "أمريكا تمتلك الموهبة".

وأوضحت أن نجم الحركات الاستعراضية، الذي ظهر في نسخة البرنامج البريطانية عام 2019، أصبح يتحرك الآن باستخدام كرسي.

وكان يفترض أن يفك غودوين قيوده بينما كان معلقا وهو مقيد بسترة تستخدم للسيطرة على الأشخاص الخطرين، ورأسه لأسفل على ارتفاع نحو 9 أمتار، كل هذا بين سيارتين معلقتين في الهواء أيضا.

وبعدما فشل غودوين في تحرير نفسه في الوقت المناسب، انسحق جسده بين السيارتين اللتين اشتعلت فيهما النيران.

وقالت أماندا، في أحد البرامج، إنه "سقط من ارتفاع 9 أمتار، وخسر إحدى كليتيه، وكسرت عظام كتفيه وقدميه".

وأضافت أنه عانى كذلك من "حروق من الدرجة الثالثة، وكسر في العمود الفقري، وشارف على الموت،في الموقع، كما شارف على الموت مرتين إضافيتين، داخل غرفة العمليات".

وواصلت أماندا قائلة "مالم تكن هناك جراحة، للخلايا الجذعية، مثلا أو شيء ما مثل شريحة يصممها إيلون ماسك، فسوف يستمر وضعه الحالي للأبد".

وأشارت أماندا إلى أن غودوين يتمتع بروح عالية ورغبة في التعافي وشجاعة كبيرة، بحيث أن "شجاعته وقوته تمثلان شيئا يلهم الجميع".

وأوضحت أن غودوين أرسل رسالة صوتيه، قبل خضوعه للجراحة، يقول فيها إن هناك احتمالا بنسبة 50 في المئة في أنها لن تنجح، موجها لها الشكر على دعمها خلال الفترة الماضية في حياته.

وكانت أماندا صديقة لغودوين على مواقع التواصل الاجتماعي لنحو 10 سنوات، وتتابع أعماله، التي ينشرها على صفحاته لأن ابنها كان معجبا به.

وأوضحت أماندا أنهما تواصلا معا بعد انفصال غودوين عن شريكه السابق في أداء المشاهد الاستعراضية الحركية وطلاقه في الوقت نفسه من زوجته.

وأضافت أنهما كانا يدردشان معا ساعات طويلة كل يوم قبل أن يتوجه إلى العاصمة النمساوية، فيينا، ليراها للمرة الأولى. وخلال 30 دقيقة فقط تقدم غودوين لخطبتها، مؤكدة أنهما يخططان للزواج هذا الصيف.