بدء التحضير لمسلسل «هي» عن محاربات السرطان بمصر

تعاقد المخرج أحمد محمد عبده علي إخراج الموسم الأول من مسلسل"هي" الذي يندرج تحت نوع الدراما الاجتماعية.

ويرصد المسلسل عددا من القصص الحقيقة لمحاربات السرطان في عدد من محافظات مصر، ومن المنتظر أن يتم التصوير بمحافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر، والإعلان عن بطلات العمل خلال شهر مايو الجاري وبدء التصوير في نهاية الشهر.

من جانبه عبر مخرج العمل عن بدء التحضيرات مباشرة عقب انتهاء عيد الفطر، وأن العمل سيكون فورمات مصري جديد على غرار الفورمات العالمية لكن بصبغة مصرية يتم من خلاله عرض القصص الحقيقية لمحاربات السرطان، بالإضافة للتطور المجتمعي والإنشائي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسيتم رصد إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية مع الحالات التي يتناولها المسلسل.

ومن المقرر أن يتم عرض العمل على إحدى المنصات المتخصصة في عرض الأعمال الفنية.