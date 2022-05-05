كهرباء لبنان: تأمين التغذية الكهربائية لمقر الخارجية ومراكز الاقتراع حتى نهاية الانتخابات النيابية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بدء تأمين التعذية الكهربائية لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين بوسط بيروت من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى تأمين الكهرباء لمدة 14 ساعة يوميا في 26 مركزا انتخابيا بجميع محافظات لبنان بدء من اليوم وحتى 14 مايو الجاري على أن تصل ساعات التغذية إلى 24 ساعة يوم الانتخابات النيابية في الداخل الموافق 15 مايو الجاري واليوم الذي يليه.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أن هذا القرار يأتي للمساهمة في انجاح العملية الانتخابية وفي إطار التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة خلال شهر مايو الجاري، موضحة أن توفير الكهرباء لوزارة الخارجية هدفه خدمة النقل المباشر لمتابعة عملية الاقتراع في الخارج حتى نهايتها حيث يتم إجرائها يومي غد الجمعة والأحد المقبل على أن يستمر التيار الكهربائي لمدة يوم بعد التصويت.

وأضافت أن تأمين التيار الكهربائي سيتم لمراكز لجان الاقتراع الصغرى والكبرى البالغ عددها 26 مركزا في المحافظات كافة وذلك وفقا للآلية المتفق عليها مع وزارة الداخلية والبلديات، موضحة أنه من اليوم وحتى 14 مايو سيتم توفير الكهرباء بمعدل 14 ساعة يوميا، على أن يصار إلى تأمين تغذية كهربائية مستدامة (24/24) لهذه المراكز يوم الانتخاب ويوم الاثنين الذي يليه.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن هذه التغذية بالتيار الكهربائي ستشمل الأحياء والأبنية السكنية المجاورة لمراكز لجان القيد هذه بسبب عدم القدرة من الناحية الفنية على حصر التغذية بهذه المراكز فقط.

وأوضحت أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على التغذية الكهربائية التي توفرها حاليا المؤسسة في باقي المناطق اللبنانية وذلك حتى 16 مايو المقبل، حيث تقوم المؤسسة بتأمين التغذية الكهربائية لمدة متقطعة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط يوميا بالتناوب بين مختلف المناطق في جميع أنحاء لبنان.

وأشارت المؤسسة إلى وجود صعوبات فنية ونقدية ومالية تواجهها المؤسسة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تؤدي إلى قدرة إنتاجية محدودة (حوالي 450 ميجاوات) والتي تؤثر سلبا على ثبات واستقرار الشبكة وتعرّض الشبكة الكهربائية إلى انقطاعات عامة متكررة.