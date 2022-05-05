القضاء الغيني يبدأ التحقيق مع الرئيس السابق ألفا كوندي

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بدأ القضاء الغيني التحقيق مع الرئيس السابق للبلاد ألفا كوندي و26 عضوا في حكومته يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب شكوى من منصة للمجتمع المدني عارضت من قبل استمرار كوندي لولاية ثالثة.

وأطيح بكوندي في انقلاب عسكري في 5 أيلول/سبتمبر الماضي وألقي القبض عليه.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية غينيا ردا على ذلك وفرضت عقوبات على البلاد. كما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب.

وأعلن الرئيس المؤقت مامادي دومبويا، الذي قاد الانقلاب، مؤخرا أن البلاد ستعود إلى الحكم المدني بعد فترة انتقالية مدتها 39 شهرا.

وصل كوندي إلى سدة الحكم عام 2010، عندما أجرت غينيا أول انتخابات ديمقراطية حرة منذ استقلالها في عام 1958.

وحصل على فترة ولاية ثالثة في عام 2020 بعد تعديل دستوري مثير للجدل. وسبق التصويت أشهر من التوتر السياسي والاحتجاجات العنيفة.

ورأى منتقدون في كوندي حاكما استبداديا على نحو متزايد اتسمت فترة ولايته بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقتل نحو 200 شخص وأصيب كثيرون آخرون خلال حملة القمع ضد المسيرات الاحتجاجية في عام 2019، وفقا لمنظمة العفو الدولية. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة المفرطة.

يشار إلى أن غينيا واحدة من أفقر الدول في أفريقيا، على الرغم من كونها غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك الذهب والألماس والبوكسيت.