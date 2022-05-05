إعادة آخر مستشفى عزل كورونا بالأقصر لعملها الطبيعي

قال الدكتور محمد العجمي، مدير عام مستشفى العديسات التخصصي للأطفال بالأقصر، والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، إنه جرى استعادة كل إجراءات العمل الطبيعية بالمستشفى، وذلك بعد شفاء أخر حالة مصابة أول أمس.

وأضاف العجمي، لـ"الشروق" أنه من المقرر صدور قرار رسمي بإلغاء تخصيص المستشفى كآخر مستشفى عزل لمصابي كورونا بالأقصر، واستعادة دورها الريادي في تقديم مختلف الخدمات الطبية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد الانخفاض الشديد في معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وشدد على المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وسرعة الحصول على لقاح كورونا، منوها إلى أنه يتوفر مركز تلقي لقاح الفيروس بالعيادات الخارجية للمستشفى.

وأوضح أن المستشفى الأطفال التخصصي، سيعود بطاقته الكاملة ليقدم أكثر من 30 خدمة بمختلف التخصصات الطبية منها الطوارئ، الباطنة، قلب الأطفال، الجراحة العامة للأطفال، جراحة العظام للأطفال، أمراض الكلى للأطفال، الأمراض الصدرية، أمراض الدم، أمراض التغذية، الأمراض الوراثية، الغدد الصماء، الأنف والأذن، السمعيات والتخاطب، المخ والأعصاب، الجهاز الهضمي والكبد، المناظير، قسطرة القلب، العلاج الطبيعي، إضافة إلى خدمات الغسيل الكلوي.