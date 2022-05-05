رائد الفضاء الألماني ماورر يغادر محطة الفضاء الدولية عائدا إلى الأرض

أظهرت صور حية نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر وهو في طريقه إلى الأرض بعد نحو ستة شهور قضاها في الفضاء.



وظهر في الصور ماورر برفقة ثلاثة زملاء أمريكيين وهم يغادرون محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة "كرو دراجون" صباح اليوم الخميس.



ومن المنتظر أن تهبط الكبسولة في البحر قبالة ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية صباح غد الجمعة.



ومن المتوقع أن يصل ماورر إلى ألمانيا في وقت متأخر من مساء غد إذا سارت كل الأمور حسب الخطة حيث ستهبط طائرته في الجزء العسكري من مطار كولونيا/بون غربي ألمانيا.



كان ماورر/52 عاما/ المنحدر من ولاية زارلاند توجه إلى النقطة الخارجية للبشرية في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برفقة زملائه الثلاثة.



يذكر أن ماورر ، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ، هو رائد الفضاء الألماني الثاني عشر الذي يسافر إلى الفضاء ورابع رائد فضاء ألماني يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.



وكان ماورر قال في حفل وداع رسمي في المحطة الدولية أمس عن الفترة التي قضاها هناك:" كانت ستة شهور ممتازة هنا في محطة الفضاء".



وأضاف ماورر:" هذه هي نهاية مهمة استمرت لستة شهور، لكن حلم الفضاء لا يزال قائما".