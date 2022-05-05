داني ألفيس: تأهل ريال مدريد؟ كيف ستكون كرة القدم بدون البرازيليين!

علق داني ألفيس، قائد فريق برشلونة الإسباني، على تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي.

تأهل ريال مدريد لنهائي المسابقة الأعرق في القارة العجوز، بعدما نجح في تحقيق ريمونتادا جديدة، بالفوز في لقاء الإياب بثلاثية بعدما كان الفريق الملكي متأخر بهدف دون رد، ونجح في الرد على الخسارة بنتيجة 4-3 في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، ليتأهل بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعلق داني ألفيس، على تأهل ريال مدريد، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «أصدقاء كرة القدم، كما هو الحال في الحياة، ليس هناك حظ في كرة القدم».

وواصل: «إما أن تسيطر على المباراة أو تسيطر عليك المباراة، كيف ستكون كرة القدم بدون البرازيليين!»