قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن صادرات بلاده التي سجلت أرقاماً قياسية، قامت الحرب الأوكرانية بتصفيرها.

وأضاف الوزير في تصريحات الخميس، خلال زيارته للهند،وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية ، أن هناك بيانات مشجعة وردت من عام 2021، حيث سجلت إيطاليا أرقاماً قياسية بشكل مطلق بالنسبة لصادراتها من المصنوعات المحلية، والتي بلغ حجمها 516 مليار يورو، موضحة أن الحرب ألغت كل شيء، وو بلاده بحاجة الان للبدء من جديد بحماس وخلق فرص جديدة،لمواجهة وضعا مختلفا تماما من ناحية الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن وجوده في الهند لفتح قنصلية عامة جديدة من شأنها أن تدعم الشركات الإيطالية الموجوده هناك و التي يبلغ عددها 150 شركة ، موضحا أن رجال الأعمال الإيطاليين اتوا للهند للاستثمار في تقنيات جديدة سيعملون على توطيد العلاقات مع الهند وخلق مسار مشترك للشباب فيما يتعلق بالقطاعات المبتكرة، والتي ستخلق وظائف وفرصاً جديدة لإيطاليا.