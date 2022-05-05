 روسيا والسعودية ستتمكنان من زيادة إنتاجهما من النفط في يونيو المقبل - بوابة الشروق
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روسيا والسعودية ستتمكنان من زيادة إنتاجهما من النفط في يونيو المقبل

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 6:29 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 6:29 م

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، وافقت على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية وزيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا في يونيو المقبل.

ونقلت القناة عن - مصدر في مجموعة "أوبك+"، لم تسمه - القول إن روسيا والسعودية ستتمكنان من زيادة إنتاجهما النفطي إلى 10.663 مليون برميل يوميا لكل منهما في يونيو المقبل.

يشار إلى أن دول مجموعة "أوبك+" تجتمع بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" في يوليو الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ مايو 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.

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