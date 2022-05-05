أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 5 آلاف و285 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية؛ وذلك في حملات أمنية على مدار 24 ساعة.

وكانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط 5285 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 5 آلاف و278 شخصا، قاموا بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 7 أشخاص لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

كما تم تحرير 422 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق ، فضلا عن ضبط 113 قضية في مجال منع تداول الارجيلة، ضبط خلالها 568 أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.