زعيم المعارضة السلوفاكي روبرت فيكو لن يُسلّم إلى القضاء

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فشل مشرعون سلوفاك في الحصول على الدعم الكافي في تصويت يوم الأربعاء لإحالة زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق روبرت فيكو إلى القضاء في البلاد.

وكانت الأغلبية المطلقة البالغة 76 من أصل 150 صوتا من أصوات المشرعين مطلوبة للموافقة على هذه الخطوة، لكن 74 عضوا فقط صوتوا لصالح القرار مقابل 49.

ويخضع فيكو لتحقيق جنائي، إلى جانب وزير داخليته السابق روبرت كاليناك ومحام، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية.

ويقول المحققون إنهم حصلوا بشكل غير قانوني على معلومات حول جرائم ضريبية محتملة ارتكبها خصومهم السياسيون ثم نشروها خلال فترة تولي فيكو منصبه.