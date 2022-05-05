تراجع سهم «ميتا فاينانشال» الأمريكية إلى أقل مستوياته منذ 52 أسبوعا

تراجع سعر سهم شركة ميتا فاينانشال جروب الأمريكية للخدمات المالية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 2% عن مستواه أمس، إلى 42.11 دولار ليسجل أقل مستوى له منذ 52 أسبوعا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السهم تراجع بنسبة 29.4% منذ بداية العام الحالي في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية خلال الفترة نفسها بنسبة 12.5% فقط.

وفي الوقت نفسه، زاد حجم تداول السهم اليوم بنسبة 21% عن متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية.

وكان السهم سجل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعا يوم 11 نوفمبر الماضي وبلغ 65.96 دولار.

ويرى المحللون أن السعر المستهدف للسهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة يبلغ 70.67 دولار.