 إسرائيل: 6 إصابات في هجوم قرب تل أبيب - بوابة الشروق
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إسرائيل: 6 إصابات في هجوم قرب تل أبيب


نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 8:14 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 8:15 م

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وقوع 6 إصابات من بينهم 4 في حالة خطرة في هجوم ببلدة إلعاد قرب تل أبيب.

وطالبت بلدية إلعاد بحسب المركز الفلسطيني للإعلام المستوطنين التزام المنازل بعد العملية التي أدت لمقتل وإصابة عدة مستوطنين.

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