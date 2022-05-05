إسرائيل: 6 إصابات في هجوم قرب تل أبيب

الأكثر قراءة
بيان رسمي.. لاعبو المصري يردون على مجلس الإدارة بعد أزمة التمرد
ما تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على مصر؟ محللون يجيبون
الإمارات تحتضن حفل تأبين لقتلى الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الدول العربية
محللون: توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
الاختيار 3
المشوار
راجعين يا هوى
العائدون
فاتن أمل حربي
ملف سري
سوتس
توبة
جزيرة غمام
المداح 2
النتـائـج
تصويت
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وقوع 6 إصابات من بينهم 4 في حالة خطرة في هجوم ببلدة إلعاد قرب تل أبيب.
وطالبت بلدية إلعاد بحسب المركز الفلسطيني للإعلام المستوطنين التزام المنازل بعد العملية التي أدت لمقتل وإصابة عدة مستوطنين.