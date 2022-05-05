إسرائيل: 6 إصابات في هجوم قرب تل أبيب

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وقوع 6 إصابات من بينهم 4 في حالة خطرة في هجوم ببلدة إلعاد قرب تل أبيب.

وطالبت بلدية إلعاد بحسب المركز الفلسطيني للإعلام المستوطنين التزام المنازل بعد العملية التي أدت لمقتل وإصابة عدة مستوطنين.