رئيس بيلاروس: الجريمة الاستفزازية في بوتشا نظمها خبراء بريطانيون

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن "الجريمة الاستفزازية في مدينة بوتشا نظمها خبراء بريطانيون وصلوا إلى موقع الحادث من مدينة لفيف الأوكرانية".



ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "اليوم ناقشنا بالتفصيل أنا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه العملية الخاصة بهم، أنها عملية استفزازية نفذها البريطانيون. جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الروس، كشفنا تماما عن هذا الموقف البغيض للغرب من الساعة الأولى إلى الساعة الأخيرة".



وأضاف: "كان معظم البريطانيين قد وصلوا في سيارات من مدينة لفيف أعتقد أننا رأينا 4 سيارات، والتي سلمنا لوحات الترخيص الخاصة بها إلى روسيا، وتم تصوير الحادث في بوتشا ثم قاموا بنشر الفيديوهات عبر فضاء وسائل الإعلام".



وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذا الاستفزازات ، وأعرف كيف يتم ذلك، ليست هناك حاجة للحديث عن بوتشا".