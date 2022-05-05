زعمت فتاة / 13 عاما/ توجهت إلى مركز شرطة في شمال الهند لاتهام أربعة رجال باختطافها واغتصابها جماعيا، بتعرضها مرة أخرى للاغتصاب من ضابط شرطة في الخدمة.

وقال نيخيل باثاك مدير الشرطة في مقاطعة لاليتبور بولاية أوتار برادش اليوم الخميس إنه تم إلقاء القبض على كل الرجال بمن فيهم ضابط الشرطة وتم توجيه التهم ضدهم.

وقال باثاك إن والدة الفتاة تقدمت بشكوى الثلاثاء الماضي تقول فيها إن ابنتها تعرضت للاختطاف من جانب أربعة رجال الشهر الماضي، وأنه تم اقتيادها لمدينة نائية حيث تعرضت لاغتصاب جماعي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام قبل أن إعادتها إلى قريتها.

وعندما توجهت إلى مركز الشرطة في اليوم التالي لتقديم شكوى بصحبة عمتها، قام الضابط المسؤول في النقطة باغتصابها، وفقا للمزاعم.

وأثارت القضية حالة من الغضب في الهند.

وتم تسجيل 28 ألفا و379 حالة اغتصاب لفتيات وسيدات في الهند عام 2020، وفقا لأحدث بيانات حكومية متوفرة. ويقول ناشطون إن هناك الكثير من حالات الاغتصاب في الهند لا يتم الإبلاغ عنها.