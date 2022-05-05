رئيس بيلاروسيا عن فرض حالة التأهب القصوى: لا نهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء

أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أن «حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش، لا تهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.

وقال لوكاشينكو: «نحن لا نهدد أحداً ولن نهدد ولن نفعل ذلك، علاوة على ذلك، لا يمكننا التهديد - نحن نعرف من نواجه، وبالتالي إطلاق العنان لأي صراع سيكون غير مناسبا لأحد»، مضيفًا: «ليس في مصلحة الدولة البيلاروسية لذلك يمكن للغرب أن ينام بسلام».

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم أمس الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في البلاد كافة.

وأصدرت الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا وجاء فيه: «بدأت عملية اختبار وفحص مفاجئ للقوات العسكرية البيلاروسية، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية في البلاد كافة وبكل أفرعها، التأهب والاستعداد لمهمات التدريب القتالي».

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الغرض من المراجعة، هو تقييم مدى استعداد وقدرة العسكريين على الاستجابة السريعة، لاحتمال ظهور الأزمات.