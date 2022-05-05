انتجت البرازيل 981ر2مليون برميل من النفط يوميا خلال شهر آذار/مارس الماضي بزيادة بنسبة 2ر2 مقارنة بالشهر السابق عليه، وبنسبة 8ر4بمقارنة بشهر آذار/مارس العام الماضي، بحسب بيان أصدرته الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي.

وقال البيان،الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إنتاج 134مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في آذار/مارس، بزيادة بنسبة 9ر0في المئة مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي، وبنسبة 6ر6في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف البيان أن حجم الإنتاج قبالة السواحل تحت طبقات كثيفة من الملح في شهر آذار/مارس الماضي بلغ ما يعادل 876ر2مليون برميل في اليوم ، ما يماثل 2ر75في المئة من الناتج الوطني.

وتابع البيان أن الانتاج من 131 بئرا تحت طبقة الملح الكثيفة قبالة السواحل كان أكبر بنسبة 2ر1في المئة على أساس شهري و بنسبة 1ر8على أساس سنوي.