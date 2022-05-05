الشرطة الإسبانية تتعقب سفاحا استهدف رجالا مثليين

تحاول الشرطة الإسبانية تعقب "سفاح" تشتبه في استهدافه رجالا مثليين.

وارتُكبت أربع جرائم قتل في بلباو في شمال إسبانيا، حسبما ذكرت صحيفة "إل موندو" ووسائل إعلام إسبانية أخرى الأربعاء، نقلا عن السلطات في إقليم الباسك.

ويشتبه في شاب يتراوح عمره بين 20 و30 عاما، استنادا إلى وصف قدمه رجل تمكن من الفرار في كانون الأول/ديسمبر. ويعتقد أن المشتبه به يقف وراء أربع حالات قتل على الأقل من العام الماضي.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن جميع الضحايا اتصلوا بالقاتل من خلال تطبيق المواعدة "جريندر" ودعوه إلى المنزل حيث تم تخديرهم. وورد أيضا أن القاتل سرق أموالا من الحسابات المصرفية للضحايا.

ولم تصدر شرطة إقليم الباسك بيانا رسميا في الوقت الحالي لكنها أكدت التقارير وقالت إن التحقيق مستمر.