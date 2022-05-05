قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحفظ على 1250 كيلو جرام "معسل" مجهول المصدر، بدون أي بيانات أو فواتير دالة على مشروعية حيازتهم، بعد ضبطهم داخل لتجارة الأدخنة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسىئول عنهم بتهمة الغش التجاري.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن محل لبيع الأدخنة، بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا في مجال الغش التجاري، والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليه، حيث يقوم ببيع المعسل غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، حيث يقوم المحل ببيع المعسل، غير المطابق للمواصفات القياسية، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.