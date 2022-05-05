روسيا: تشغيل خط نورد ستريم 2 لن يكون ممكنا قبل عام 2028

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، اليوم الخميس، أن تشغيل خط نورد ستريم 2 «التيار الشمالي-2»، لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا لن يكون ممكنا قبل عام 2028، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وجاء في بيان نشرته الشركة عبر قناتها على تطبيق «تلجرام»: «نظرا لحقيقة أن خط أنابيب الغاز البحري "التيار الشمالي-2" غير مستخدم حاليا، ومع الأخذ في الاعتبار تنفيذ برنامج إمداد الغاز للمستهلكين في المنطقة الشمالية الغربية في روسيا، قررت شركة غازبروم استخدام قدرات نقل الغاز البرية الروسية الزائدة لمشروع "التيار الشمالي-2" لتطوير إمدادات الغاز إلى مناطق شمال غرب روسيا».

وتابع البيان: «إذا قرر الجانب الألماني تشغيل خط أنابيب الغاز البحري "التيار الشمالي-2"، فيمكن تشغيل خط واحد فقط من خط الأنابيب مع تحميل 100% من طاقته»، قائلًا إن بدء تشغيل الخط البحري الثاني لخط أنابيب الغاز «التيار الشمالي-2» لن يكون ممكنا قبل عام 2028.

وبلغ حجم طلبات الغاز التي تعبر الحدود بين روسيا وأوكرانيا 98.8 مليون متر مكعب في اليوم تقريبا، مقابل 93 مليون متر مكعب يوميا تقريبا قبل يوم واحد، وفقا لبيانات مشغل الشبكة الأوكراني حتى الساعة 10:53 صباح الاثنين الماضي، بالتوقيت المحلي.

ويمثل هذا الحجم ارتفاعا كبيرا عن الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال أقل بكثير من معدل 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، يمكن لشركة جازبروم الروسية إرساله عبر أوكرانيا بموجب العقود.